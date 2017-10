Vanessa Demouy oublie son divorce au côté de Valérie Damidot et sa fille

Vanessa Demouy a fait récemment son retour dans un épisode de Camping Paradis, sur TF1, mais pas dans la nouvelle pièce de Philippe Lellouche. Et pour cause. Début septembre, la comédienne de 44 ans révélait dans Gala qu'elle était en instance de divorce après seize ans d'amour, dont sept années de mariage, et deux enfants, Solal (14 ans) et Sharlie (6 ans). L'ancien mannequin est parti. Après ses déclarations, sous-entendant notamment qu'elle avait été trompée par celui qui partageait sa vie, Vanessa Demouy a, enfin, de nouveau pointé le bout de son adorable nez à l'occasion d'une grande soirée caritative au Buddha Bar, le 3 octobre à Paris. L'actrice a notamment pris la pose avec Valérie Damidot et la chanteuse Joyce Jonathan, blonde depuis peu.

Ce mardi soir-là, l'actrice et beaucoup d'autres répondaient à l'invitation de Sylvie Grincourt pour la gala de la M Foundation, qui soutient des projets en direction des femmes et des enfants, au Brésil, au Cambodge mais aussi en France. Sylvie Grincourt a créé cette fondation il y a deux ans à l'occasion du 20e anniversaire de Mademoiselle, son agence de mannequins.

Ambiance panther

Sylvie Grincourt a pu compter sur le soutien de nombreux partenaires comme Le Ken Club, La Mamounia, l'hôtel de Crillon, adidas et bien sûr le Buddha Bar, dirigé par Tarja Visan, et le groupe George V Eatertainment dont le directeur général, José Munoz, a fait le déplacement. L'artiste Richard Orlinski a mis en vente au profit de l'association une sculpture réalisée spécialement pour l'occasion, une Panther, laquée noire et numérotée. Elle a été vendue aux enchères, par le cabinet Bonhams, comme de nombreux autres lots.

Durant la soirée, les invités ont dégusté du champagne Perrier-Jouët, partenaire de la soirée. Au côté de Valérie Damidot, sa fille aînée Roxane, âgée de 24 ans – l'animatrice a également un fils de 22 ans, Norman –, mais aussi le mannequin de l'agence Mademoiselle Marie Teissonnière. Plus loin, les acteurs Vincent Desagnat et Arié Elmaleh prenaient la pose autour Richard Orlinski. On a aussi croisé Justine Fraioli, Harry Roselmack, les chanteurs Michaël Miro et Slimane – ce dernier a offert au public un poignant showcase. La chroniqueuse de France 2 Janane Boudili et l'actrice Sabrina Ouazini, qui faisait partie des généreux donateurs, étaient aussi présentes.

Le dîner avait de quoi vous donner des envies de voyage. Pour commencer, le chef a servi un tiradito (sorte de carpaccio péruvien) de dorade royale et son risotto crémeux aux champignons shiitake et cèpes, suivi d'un pavé rôti de bar du Chili et ses gyozas de petits légumes. Pour terminer, une douceur gourmande avec un dôme de chocolat blanc au coeur d'ananas confit vanille et poivre sur un croquant à la noix de coco. Divin.