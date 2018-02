Vanessa Demouy prête à se remarier mais doit déjà être "officiellement divorcée"

Au mois de septembre dernier, Vanessa Demouy officialisait sa rupture avec Philippe Lellouche, le père de ses enfants Solal (14 ans) et Sharlie (7 ans) ainsi que son partenaire dans de nombreuses pièces de théâtre. Dans les colonnes du magazine Gala, elle avait laissé entendre que la fin de son histoire d'amour était à mettre sur le compte de l'infidélité. C'est donc une femme en pleine reconstruction et qui croit toujours en l'amour que Télé Loisirs a reçue pour une interview sans filtre.

Après avoir expliqué comment elle avait fait face au choc du divorce en tant que femme quadragénaire et maman, Vanessa Demouy s'attarde sur l'après-rupture. Elle va mieux et se dit prête à réécrire une histoire d'amour : "Je reste ce que j'ai toujours été, j'aime la vie, je suis une épicurienne et l'amour en fait partie. Je ne suis pas devenue anti-mecs. J'espère même un jour me remarier. En général, on apprend de ses erreurs. J'apprends à me faire plus confiance, à m'écouter plus. Mais avant de penser au mariage, il faut déjà que je sois officiellement divorcée, ce qui n'est pas le cas du tout. Qu'est-ce que c'est long. J'espère en 2018, ça fait deux ans de démarche."

C'est une comédienne rayonnante qu'on a pu croiser à différents événements mondains, bien qu'elle mène une vie calme à la campagne : "Je ne vis pas à Paris. J'ai une vie sociale quand même. Tu te raccroches à ton socle, la famille, les amis." Et son compte Instagram permet de la suivre pleine d'énergie positive, sereine et toujours gourmande de la vie !