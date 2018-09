Vanessa Demouy retrouve Anne Gravoin pour soutenir la peintre Caroline Faindt

La nouvelle exposition de Caroline Faindt intitulée Une plongée au coeur de la couleur est ouverte. Mercredi 26 septembre 2018, la peintre était ainsi au Studio Faidherbe, dans le 11e arrondissement de la capitale, pour célébrer le vernissage de son expo. Sur place, la Franco-Suisse de 37 ans a pu compter sur le soutien de son compagnon, l'acteur Zinedine Soualem, mais aussi sur celui de la comédienne Vanessa Demouy.

Tout de noir vêtue, la star de Demain nous appartient a volontiers pris la pose au côté de l'artiste. Caroline Faindt, qui a débuté sa carrière de peintre il y a déjà quinze ans et qui est réputée pour ses toiles lumineuses et colorées, a également reçu les encouragements des actrices Natacha Régnier et Nadège Beausson-Diagne, des comédiens Philippe Bas et Samir Guesmi, de la violoncelliste Anne Gravoin, du journaliste sportif Nelson Monfort et de Véronique de Villèle.

Récemment, Caroline Faindt était interviewée dans les pages du magazine bimestriel Artistes (édition d'août et septembre) pour évoquer son travail et son approche de la peinture. Elle avait également admis qu'elle vendait ses toiles "entre 1700 et 2000 euros pièce", tandis qu'elle les vendait autrefois "pas chères du tout, 50 ou 100 euros". "Je revendique le fait de vivre de ma peinture et d'en vivre pleinement. Mais il faut accepter de vivre dans l'incertitude, on n'est jamais certain de vendre. Je pense que c'est pour cela que beaucoup de gens n'osent pas se lancer. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir été particulièrement 'courageuse', mais il faut assumer le manque à gagner au début et le stress ensuite", a-t-elle confié.