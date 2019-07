Vanessa Demouy tient la chandelle entre son fils et sa chérie

Quand elle ne tourne pas, Vanessa Demouy profite de ses proches. La star de 46 ans a posté sur son compte Instagram suivi par 121 000 abonnés, une photo d'elle avec son fils Solal, âgé de 16 ans. Le duo était également accompagné par la chérie du jeune homme.

"La soirée démarre... Tellement heureuse de faire cette petite croisière sur la seine avec mon fils et sa petite amie ... @yachtsdeparis #dinercroisiere by @guykrenzer sur #donjuanII #happiness #paris #laseine #familytime picture by @rochcatherine [qui travaille chez Glint Magazine, NDLR]", a écrit Vanessa Demouy en légende de cette photo où elle pose avec son fils et la demoiselle en question. Une jolie jeune fille qui a partagé sur Instagram les coulisses de cette soirée entre cocktail et chic dîner. Quant à Solal, lui aussi a utilisé son compte pour poster des photos souvenirs, dont une de lui et son amoureuse, sur la péniche.

La star, qui joue désormais dans la série à succès de TF1 Demain nous appartient, partage son fils avec son ex-mari le comédien et animateur télé Philippe Lellouche. Les anciens époux se sont séparés à cause des infidélités de monsieur, qui a déjà retrouvé l'amour et a même eu une petite fille avec sa nouvelle compagne... Les ex-mariés sont aussi les parents d'une petite Sharlie âgée de 8 ans.

Interrogée par Télé 7 Jours, Vanessa Demouy avait évoqué les envies d'acting de son fils qui est encore au lycée. "Mon fils commence à évoquer le fait qu'il aimerait se lancer dans une carrière artistique. En tant que maman, c'est très angoissant. J'ai plutôt envie qu'il trouve un métier plus stable, qui s'inscrive dans la durée. Mais bon, vous connaissez les enfants, ils font ce qu'ils veulent à l'arrivée !", disait-elle alors. Nul doute qu'elle saura tout de même l'aiguiller s'il se lance vraiment dans une carrière artistique.