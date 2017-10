Vanessa Demouy, une femme libre qui s'offre une parenthèse d'humanité...

Vanessa Demouy traverse une période de grands changements. En instance de divorce avec Philippe Lellouche, celui qui a partagé sa vie pendant seize ans et avec lequel elle a eu deux enfants – Solal (14 ans) et Sharlie (6 ans) –, la comédienne de 44 ans s'était faite discrète jusqu'à ce qu'elle annonce cette rupture douloureuse dans les pages de Gala. Et cette semaine, nous l'avons retrouvée deux soirs de suite de sortie dans Paris.

Mardi 3 octobre, elle participait au dîner de gala caritatif de la M Foundation au Buddha Bar. Et mercredi, dans l'ambiance plus feutrée du théâtre de Mathurins, dans le 8e arrondissement de Paris, Vanessa Demouy assistait à une représentation de La Clé de Gaïa, le spectacle de Lina Lamara à l'affiche depuis le 21 septembre. En veste grise sur salopette noire, Vanessa était tout simplement superbe sans le moindre effort. Sur le tapis rouge, elle a pris plaisir à prendre la pose avec celle qui porte la pièce de bout en bout sur ses épaules, l'actrice et chanteuse Lina Lamara (qui fit un bref passage dans la première saison de The Voice). Vanessa a également posé entre Lina et l'ancienne avocate devenue humoriste, Caroline Vigneaux.

Pour assister à cette représentation, Lina et son partenaire sur scène Pierre Delaup (il l'accompagne à la guitare) pouvaient compter sur la présence du comédien Jérôme Anger (La Vie devant elles sur France 3) mais aussi de l'acteur et mannequin David Proux. Ce dernier tenait le rôle d'Étienne dans les 70 premiers épisodes d'Hélène et les garçons avant de quitter la série. À l'époque, il tombe amoureux de sa partenaire Cathy Andrieu, l'épouse et ils auront deux enfants avant de divorcer. En 2015, Cathy Andrieu renouait avec ses anciens camarades en reprenant le rôle de Cathy, qu'elle tient toujours à ce jour, dans Les Mystères de l'amour sur TMC.

Tous ont donc assisté à La Clé de Gaïa, une pièce qui se joue dans la petite salle du théâtre des Mathurins, du jeudi au samedi à 19h. La pièce raconte la vie de Gaïa qui grandit avec deux cultures et se rêve en chanteuse de soul. Elle raconte son histoire et celle de sa grand-mère, Mouima. La pièce a été très bien reçue par la presse. Qualifiée de "bouleversante" par France Culture, elle est une "parenthèse d'humanité" pour Télérama et tout simplement "jubilatoire" pour La Provence. De quoi redonner du baume au coeur à Vanessa Demouy...