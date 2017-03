Vanessa Hudgens, cheveux longs et blonds : L'actrice s'amuse à changer de tête

Depuis qu'elle a coupé ses longs cheveux bruns, Vanessa Hudgens arbore un joli carré flou. L'actrice se serait-elle déjà lassée de cette coiffure très tendance chez les it-girls du moment notamment la bombe Khloé Kardashian ? C'est en tout cas ce que semble indiquer un de ses récents posts sur sa page Instagram.

Le jeudi 28 février, l'actrice révélée par son rôle de Gabriella Montez dans la saga High School Musical a désormais les cheveux longs et blond foncé ! Que les fans se rassurent, l'ex-compagne de Zac Efron s'est seulement amusée à essayer une perruque et n'a pas cédé à l'appel des extensions capillaires, et elle a encore moins changé de couleur de cheveux. "C'est bientôt le printemps ? On sort les perruques ! J'adore ça. Blondie", a-t-elle écrit en légende du cliché.

Photographiée dans les rues de Studio City le jour suivant, l'actrice qui file le parfait amour avec l'acteur Austin Butler avait retrouvé sa coupe de cheveux habituelle. Un chapeau de paille sur la tête, elle est apparue souriante et radieuse, quelques jours après avoir retrouvé son acolyte Ashley Tisdale pour la soirée de gala organisée par Elton John après les Oscars, en faveur de l'association AIDS qui lutte contre le sida.

Côté professionnel, la star du film Spring Breakers a enfin fait son retour sur petit écran. Jeudi soir, la chaîne américaine NBC a lancé sa nouvelle série Powerless, qui met en scène Emily Locke et ses collègues, employés par la Wayne Security qui conçoit les équipements des super-héros de l'univers DC. Malheureusement, les critiques américaines n'ont guère été enchantées par la série jugée décevante, dont aucune date de diffusion n'a pour l'instant encore été annoncée en France.