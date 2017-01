Vanessa Hudgens : Touchant hommage à son père, un an après sa mort

Déjà un an que la jolie Vanessa Hudgens a perdu son papa Greg, emporté par la maladie après un courageux combat contre le cancer. En sa mémoire, l'actrice révélée par son rôle dans la saga High School Musical lui a rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux.

"Aujourd'hui, cela fait un an que mon père est décédé. Il me regarde de là-haut, c'est mon ange gardien et je sais qu'il est fier de moi. Je poursuis mon chemin mais je sens toujours sa présence dans mon coeur. Il y restera pour toujours", a-t-elle écrit sur sa page Instagram où elle a publié un selfie d'elle complété du filtre angélique de Snapchat.

Deux ailes autour du visage et une auréole au-dessus de la tête, l'actrice de 28 ans a montré qu'elle gardait la tête haute malgré la disparition de son père. Depuis son décès, l'ex-compagne de Zac Efron a fait preuve de beaucoup de courage.

Au lendemain de l'annonce de sa mort, elle avait décidé de monter sur scène pour assurer les représentations du show Grease' Live. L'actrice, en couple avec l'acteur Austin Butler, avait ensuite soutenu sa mère Gina et sa petite soeur Stella face au deuil. Toutes les trois, elles sont restés unies et soudées afin de surmonter au mieux cette douloureuse épreuve.