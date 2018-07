Vanessa Lawrens chute en string : Son "In My Feelings Challenge" tourne mal

Vanessa Lawrens a voulu suivre la tendance... et a failli se faire un très gros bobo.

Ce 31 juillet 2018, l'ex-candidate de télé-réalité notamment aperçue dans Les Anges 5 et 6 sur NRJ12 et dans La Villa des coeurs brisés 2 et 3 sur NT1 a posté une vidéo d'elle réalisant le In My Feelings Challenge, un challenge consistant à se filmer en train de sortir d'une voiture roulant au pas côté passager et à danser (au son de la chanson In My Feelings du rappeur Drake) tout en avançant au rythme de la voiture avant de reprendre sa place dans le véhicule. Seulement voilà, tout ne s'est pas déroulé comme prévu...

En effet, si tout semblait être au point au début de la vidéo – Vanessa avait même pris l'initiative de réaliser sa vidéo en string –, son retour dans le véhicule après sa petite danse sexy ne s'est pas passé comme prévu et la jeune femme s'est littéralement vautrée sur le route. Inévitablement, son petit ami Ilan (Dix couples parfaits) qui conduisait la voiture n'a pas pu se retenir de rire à gorge déployée face à cette situation grotesque.

"Regarde jusqu'à la fin tu vas mourir de rire !", a écrit Vanessa Lawrens en commentaire de la vidéo qu'elle a choisi de publier malgré sa chute. Une belle preuve d'auto-dérision !

Une vidéo que vous pouvez découvrir dès à présent, ci-dessous :