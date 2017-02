Vanessa Lawrens et Gabano Manenc : Bientôt la rupture ?

Vanessa Lawrens et Gabano Manenc pourraient prochainement annoncer leur rupture.

À la suite de sa rupture avec Julien Guirado en mai dernier, la candidate des Anges de la télé-réalité 6 (NRJ12) et de La Villa des Coeurs Brisés 2 (NT1) a retrouvé l'amour dans les bras du participant des Princes de l'amour 3 et 4 (W9). Une idylle qu'ils se plaisaient à partager avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Mais ces derniers pourraient bien ne plus les voir poser ensemble à l'avenir.

Selon les informations du site Public, Vanessa Lawrens et Gabano sont en froid. "Ils se sont disputés, ne se comprennent plus. Gabano en a un peu marre de Vanessa. Ils ne s'entendent plus. Gabano a recontacté Naomi, sa prétendante des Princes de l'amour 4, il se confie beaucoup à elle."

Le beau brun finira-t-il par rompre avec Vanessa pour se rapprocher de son ex-prétendante ? Affaire à suivre. Pour l'heure, les principaux intéressés n'ont pas encore souhaité réagir à la rumeur.