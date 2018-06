Vanessa Lawrens topless à la plage : Un cliché très caliente !

Vanessa Lawrens est très en forme.

Mercredi 20 juin 2018, l'ex-petite amie de Julien Guirado passée par Les Anges de la télé-réalité 5 et 6 (NRJ12) a décidé de faire un petit cadeau à ses abonnés en publiant une photo d'elle topless en bord de mer, un cliché apparemment pris durant son dernier séjour en République dominicaine. "Summer in Cabarete #summer #beach #girls #beach #beachbody #body", a-t-elle indiqué en légende du cliché la montrant de face, seulement vêtue d'un bas de bikini et une casquette à l'envers vissée sur la tête, tandis que sa chevelure cachait savamment ses tétons.

On s'en doute, les internautes ont aussitôt félicité la starlette de 29 ans pour sa silhouette irréprochable. "Jolie et sexy", "Belle comme toujours", "Il te manque quelque chose... Les lunettes de soleil ?", "Super belle, une photo sans vulgarité. Tout ce qu'on aime !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Côté coeur, Vanessa Lawrens semble être toujours en couple avec le bel Illan, ancien candidat de Dix couples parfaits sur TFX.