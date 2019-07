Vanessa Morgan (Riverdale) fiancée à Michael Kopech : La vidéo de la demande

Vanessa Morgan est officiellement fiancée à Michael Kopech ! La star de Riverdale de 27 ans et son compagnon, célèbre lanceur de balle des Chicago White Sox, ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram, le 3 juillet 2019. Dans cette émouvante vidéo, on les voit en maillot de bain, au pied d'une immense cascade. Le joueur de baseball pose un genou à terre, puis ils s'embrassent tendrement. Un instant unique que l'actrice a décidé de partager avec ses 6 millions d'abonnés.

"Je vais commencer avec quelque chose d'évident : je t'aime. (...) Je ne suis pas un homme de tradition, mais je sais que j'ai trouvé en toi la personne qui me correspond. Nous savons que ce que nous avons durera pour toujours. Pourquoi attendre ? (...) Je suis incroyablement ému par l'amour que tu me donnes et je ne peux qu'espérer te donner une fraction de cet amour et de cette lumière que tu transportes avec toi. Je n'aurai jamais assez de mots pour te dire à quel point je t'aime, mais je promets de toujours te le montrer", a tendrement écrit son futur mari sur Instagram.

Une superbe annonce qui a suscité bien des commentaires des copines de Vanessa Morgan, célèbre interprète de Toni Topaz. "Ma meilleure amie va se marier ! Je suis si heureuse pour vous", écrit Madelaine Petsch. "Tu rigoles ? Félicitations !", a renchéri Camilla Mendes, qui joue Veronica Lodge. "Tellement heureuse pour toi", a ajouté Lili Reinhart (Betty Cooper). On leur souhaite le meilleur.