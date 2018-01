Vanessa Paradis, Benjamin Biolay, Hugh Grant... Avec leurs ex, ça roule toujours

Les séparations, ça ne manque pas sur la planète people... Le show-business est une jungle féroce pour les couples qui se font et se défont. Certains vont se déchirer par médias interposés, étaler leurs inimitiés ou tourner radicalement la page. Et puis il y a ces duos qui nous ont fait rêver et qui continuent de garder de bonnes relations, preuve que tout est possible ! Purepeople vous présente quatre cas d'anciens amoureux qui ne se déchirent pas pour autant.

Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay

La comédienne Chiara Mastroianni et le chanteur et juré de Nouvelle Star Benjamin Biolay ont laissé leur complicité éclater dans C à vous sur France 5 le 22 novembre afin de parler de leur collaboration sur le titre ¡ Encore Encore ! extrait de l'album Volver. "Votre complicité inusable, vous continuez à partager les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, vous continuez à passer votre vie ensemble quoi !", demande la présentatrice. Les parents d'Anna (14 ans) acquiescent ! Lorsqu'ils étaient toujours en couple, ils avaient fondé en 2004 le groupe Home – à qui l'on doit la très belle Ballade du mois de juin –, préférant ne pas associer leurs deux noms : "C'était une question de pudeur car, dans la vie, on était ensemble. C'était compliqué de faire oublier ça", explique Chiara Mastroianni. En riant, elle reconnaît avoir dit qu'ils pourraient "lancer une campagne The Kooples mais version couple séparé".

Dans les pages du magazine Elle en juin dernier, Chiara Mastroianni avait évoqué à coeur ouvert leur relation : "Je dis pour blaguer qu'on s'entend mieux maintenant qu'avant ! On a une super relation, c'est vrai. C'est le fruit d'une volonté, parce qu'on a un enfant ensemble. Je n'ai jamais connu mes parents ensemble, mais ils ont toujours fait en sorte de se voir en tant qu'amis pour moi. Le côté famille recomposée, c'est une seconde nature... même si cela demande des efforts, il ne faut pas se mentir."

Gwyneth Paltrow et Chris Martin

Gwyneth et Chris font tout pour être en osmose pour leurs enfants – Apple (13 ans) et Moses (10 ans) – et ne pas leur transmettre les ondes négatives du divorce depuis mars 2014, mois de l'annonce officielle de leur rupture après douze années d'amour. Ultraprésentes pour leurs enfants, les deux stars continuent toutefois leur vie amoureuse sur des chemins séparés. La fameuse Pepper Potts d'Iron Man serait toujours avec le producteur de séries (Glee) Brad Falchuk, tandis que l'interprète de Yellow et la star de Cinquante Nuances plus sombres, Dakota Johnson, seraient en couple.

Lors de la conférence #BlogHer15 à New York le 18 juillet 2015, l'acolyte d'Iron Man expliquait : "Cela a été dur, nous avons traversé des moments très difficiles, mais nous avions toujours dit que les enfants étaient notre priorité. J'ai beaucoup de chance d'avoir un partenaire qui est prêt à agir de manière collaborative. Je le soutiens et il fait de même pour moi. Ce que cela signifie, c'est : même si tu me détestes et que tu ne veux plus me voir, allons bruncher. C'est imparfait, mais nous sommes de super amis et Chris est un père super." Voici la parfaite illustration du concept qu'elle a fondé avec son ex : "conscious uncoupling", que l'on peut traduire par "séparation responsable".

Elizabeth Hurley et Hugh Grant

Vingt-trois ans après leur apparition sur le tapis rouge de Quatre mariages et un enterrement à Londres, Hugh Grant et Liz Hurley sont toujours aussi complices. Les deux stars, qui s'étaient rencontrées sur le plateau du tournage du film Remando Al Viento en 1987, se sont fréquentées jusqu'en 2000. Le couple s'est séparé à l'amiable après l'aventure très médiatisée de l'acteur avec la prostituée Divine Brown en 1995. Malgré l'ampleur du scandale, l'acteur britannique et le mannequin sont restés très proches. Ainsi, pour l'anniversaire du roi de la rom-com, son amie a publié sur Instagram une belle photo d'eux ainsi qu'un message : "Joyeux anniversaire à mon meilleur ami depuis trente ans."

Une tendresse que Hugh Grant a exposée, à sa façon (soit avec humour) de son côté lors d'une interview pour le magazine Dandy l'an dernier : "Nous sommes de bons vieux potes, oui !" Il avait confié une foule d'anecdotes sur leur relation : "Liz m'a aussi appris à prendre mieux soin de mon corps. (...) Auparavant, je me grattais la couenne comme un cochon ! Le gros avantage avec Liz, c'est qu'en qualité d'ambassadrice des produits Estée Lauder, on lui fournit des tas de produits cosmétiques, et qu'elle m'en refile en douce." Hugh Grant, papa de quatre enfants, est le parrain du fils de Liz, Damian (né en en 2002 et dont le papa est son ex, l'homme d'affaires Steve Bing).

Johnny Depp et Vanessa Paradis

Couple mythique du show-biz, Vanessa Paradis et Johnny Depp s'étaient fréquentés de 1998 à 2012. Après l'annonce officielle de leur rupture, ils ont choisi leur voie, restant liés à jamais par leurs deux enfants, Lily-Rose (18 ans) et Jack (15 ans). Ainsi, c'est lors d'épreuves que ceux qui ont été des amoureux si romantiques ont montré qu'ils étaient toujours là pour l'autre. Lors du scandale avec Amber Heard, ex-femme de Depp, et des accusations de violences conjugales. L'interprète de Divine Idylle avait déclaré devant la justice en 2016 : "À celui que ça intéresse, Johnny Depp est le père de mes deux enfants, c'est une personne sensible, aimante et aimée, et je pense de tout mon coeur que les récentes allégations à son égard sont outrancières. De toutes ces années où j'ai connu Johnny, il n'a jamais été physiquement abusif avec moi et tout cela n'a rien à voir avec l'homme avec lequel j'ai vécu quatorze merveilleuses années. Sincèrement, Vanessa Paradis."

De son côté, quand Vanessa Paradis a dû surmonter la mort de son père André, Johnny Depp s'est montré présent, en toute discrétion. Elle avait prévenu son ex, qui entretenait de très bons rapports avec son papa. Le célèbre comédien américain a pris son jet privé pour accompagner son fils à Paris, mais il n'a pas assisté aux obsèques le 30 septembre 2017 à Paris, sans doute pour ne pas attirer les regards sur l'événement qui s'est déroulé dans la plus stricte intimité.