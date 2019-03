Vanessa Paradis : Découvrez qui se cache derrière "Joe le taxi"

C'est dans les colonnes du journal Le Parisien que l'on découvre la véritable histoire derrière Joe le taxi, le tube de Vanessa Paradis. Des révélations faites suite à la mort de Maria-José Léao Dos Santos, dite Joe, emportée à 64 ans par un cancer. Elle était celle qui avait inspiré cette chanson au fameux parolier Etienne Roda-Gil.

Le Parisien rapporte le décès de Maria-José Léao Dos Santos, laquelle sera inhumée au cours du week-end des samedi 9 et dimanche 10 mars sur ses terres d'origine, au Portugal. Cette femme, débarquée en France dans les années 1970 et qui a débuté en gardant des enfants, était une figure de la nuit parisienne, ayant conduit de nombreuses célébrités dans son taxi mais ayant aussi et surtout géré des clubs lesbiens dans la capitale avec sa compagne Johanne. C'est au volant de sa voiture, dans laquelle elle écoutait de la musique portugaise, que Joe avait rencontré le regretté Etienne Roda-Gil, auquel elle avait raconté sa vie et celui-ci lui avait demandé s'il pouvait en faire une chanson. Sans imaginer alors que cela deviendrait un tube !

"Lorsque la chanson est sortie en 1987, il n'y avait pas beaucoup de femmes chauffeurs de taxi et encore moins travaillant la nuit, alors chanter un personnage féminin, cela n'aurait pas été crédible !", explique Johanne pour justifier les petits arrangements de la chanson avec la réalité. Toutefois, la véritable Joe connaissait bien "tous les petits bars, tous les coins noirs"... Les deux femmes devaient se rendre cette année à un concert de Vanessa Paradis, qui n'a jamais rencontré la vraie Joe. Cette dernière souhaitait lui demander une aide financière pour une association. Un geste qu'elle jugeait légitime puisque sa vie a participé au succès de la chanteuse sans qu'elle en retire personnellement un quelconque bénéfice.