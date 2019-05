Vanessa Paradis devenue star très jeune : "J'ai vécu des moments de torture"

Le parcours hors-norme de Vanessa Paradis passionne. La chanteuse et actrice de 46 ans fait partie de ces rares artistes qui ont débuté très tôt et ont résisté aux folies de la gloire précoce. Contrairement aux idées reçues, ce succès vertigineux obtenu après la sortie du fameux Joe Le Taxi en 1987 n'a pas été sans conséquence sur la maman de Lily-Rose Depp.

Dans un long entretien accordé au Monde ce dimanche 12 mai 2019, qui retrace l'intégralité de sa carrière, Vanessa Paradis montre l'envers du décor. "Je n'avais pas 15 ans et je chantais, je voyageais partout, en Europe, à New York. Mais c'était très brutal d'être sous l'oeil d'un public et d'une profession qui commentaient, qui jugeaient", explique l'épouse de Samuel Benchetrit. C'est alors qu'elle avoue avoir "vécu des moments de torture." "Comme tout le monde à cet âge, je me cherchais. J'avais envie d'être une femme, je me maquillais trop. Je n'étais pas bien à l'aise dans mes baskets. Face à des journalistes adultes, j'avais envie d'avoir l'air sûre de moi, mais je ne savais pas quoi répondre. Alors je me donnais un genre pour cacher ma timidité, pour paraître plus grande. Ces gens étaient charmants avec moi puis ils écrivaient des articles horribles, c'était cruel", confie-t-elle.

La cruauté ne vient pas seulement du monde de la musique ou des médias, mais aussi plus de façon plus basique dans la vie quotidienne et notamment au lycée. Vanessa Paradis reste scolarisée bien que sa carrière soit lancée : "J'ai chanté Joe le taxi en fin de troisième, ensuite j'ai commencé le lycée à Fontenay-sous-Bois. Je prenais le RER le matin avec des gens qui me regardaient comme une bête en cage. Oui, j'étais connue mais j'allais à l'école !" "Au lycée, j'avais deux copines et les moqueries de mille élèves. J'étais la fille de la télé, la célébrité, c'était étrange. J'avais l'impression d'être seule", ajoute-t-elle.

L'ambiance est si horrible au lycée que Vanessa Paradis demande à ses parents de la retirer pendant son année de première : "De toute façon je manquais sans cesse, et je devais partir deux mois à Saint-Etienne pour mon premier film, Noce blanche." Grâce à Jean-Claude Brisseau - décédé le 11 mai dernier à l'âge de 74 ans -, Vanessa Paradis a obtenu son premier rôle dans ce drame sorti en 1989 et décrocher dans la foulée le César du meilleur espoir féminin l'année suivante.