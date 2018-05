Vanessa Paradis éclatante : elle réveille le tapis rouge de Cannes

Elle était très attendue sur la Croisette ! Vanessa Paradis a finalement foulé le tapis rouge du Palais des festivals ce jeudi 18 mai 2018. La chanteuse et comédienne a fait sa montée des marches aux côtés de ses partenaires du film Un couteau dans le coeur, réalisé par Anthony Gonzalez et présenté ce soir-là en compétition officielle du Festival de Cannes. Accompagnée de Nicolas Maury, Kate Moran, Jonathan Genet et Khaled Alouach, l'interprète de La Seine est apparue radieuse.

Comme à son habitude, c'est habillée par Chanel que l'ambassadrice de la maison parisienne a fait une arrivée remarquée. La mère de Lily-Rose Depp a osé la robe du soir en lamé et s'en sort une nouvelle fois avec brio, à la fois élégante, originale et parfaitement dans le ton d'une soirée quatre étoiles. Une tenue étincelante qui fait écho au glamour hollywoodien. C'est toujours avec autant de style qu'elle a défendu son nouveau film.

Dans ce thriller français, Vanessa Paradis interprète le rôle d'Anne, productrice de pornos gays dans le Paris de 1979, qui se retrouve au milieu d'une enquête pour meurtre. En attendant de voir si le long métrage séduira le jury de Cate Blanchett qui remettra la Palme d'or demain, les fans devront attendre le 27 juin prochain pour le voir en salles.