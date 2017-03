Vanessa Paradis en couple pour un retour romantique à la chanson

Deux ans et demi après la fin de son Love Songs Tour, Vanessa Paradis est de retour derrière le micro. La chanteuse a accepté l'invitation du talentueux Oren Lavie à venir poser sa voix à côté de la sienne pour le morceau Did You Really Say No?. Première piste du prochain opus du songwriter originaire de Tel-Aviv, Bedroom Crimes (à paraître le 12 mai), ce single met en scène un couple face à ses difficultés.

Le clip, sublime, poétique et réalisé par l'artiste israélien, met en lumière un couple tendre et romantique, formé par l'ex de Johnny Depp et Lenny Kravitz, et lui-même. "En réalisant ce clip, j'ai voulu imaginer un couple – Vanessa et moi-même – vivant dans une immense maison, qui surpasse la taille de sa relation, où tout ce qu'ils tentent d'exprimer se disperse en chemin ou se métamorphose, a commenté Oren Lavie. J'ai pensé qu'une belle façon de représenter cela serait d'emmener un groupe de danseurs dans cette maison afin qu'ils en habitent l'espace, comme s'ils étaient les fantômes invisibles de la relation. Ces fantômes seraient alors autorisés à dire et à faire tout ce que le couple n'ose pas."

Il s'agit d'une véritable retour à la musique pour Vanessa Paradis, dont il se murmure qu'un septième album solo (sans son ex Benjamin Biolay a priori) devrait sortir cette année, durant laquelle on fêtera également les 30 ans du fameux tube qui l'avait propulsée, Joe le Taxi.