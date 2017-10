Vanessa Paradis, en deuil : Le soutien de Johnny Depp et Samuel Benchetrit

Vanessa Paradis a toujours eu des mots très tendres et élogieux à propos de ses parents, Corinne et André. "Mon père est un artiste, un passionné, hyper cultivé. Il a 72 ans et passe sept jours sur sept dans son atelier. C'est mon idole. Il est pudique, très drôle et bon vivant", disait-elle notamment dans Vogue au sujet de son papa, en 2015. L'actrice et chanteuse doit aujourd'hui surmonter l'épreuve du deuil avec sa famille, depuis la disparition de son père le 26 septembre à l'âge de 74 ans, emporté par le cancer. Dans les pages d'Ici Paris, on en apprend davantage sur ses derniers jours ainsi que sur ses obsèques.

Selon le magazine, la star française avait organisé plusieurs semaines de vacances en famille à l'île de Ré cet été, afin que son père malade passe de derniers moments merveilleux entourés des siens : notamment tous ses petits enfants, Lily-Rose (18 ans) et Jack (15 ans), les enfants de Vanessa Paradis et Johnny Depp, ainsi que Marcus (2 ans), le fils d'Alysson Paradis et de Guillaume Gouix. Tout le monde était là, et parmi les proches se trouvait aussi le réalisateur Samuel Benchetrit, compagnon de l'interprète d'Elisa qui vient de la diriger dans Chien.

Vanessa Paradis avait prévenu son ex Johnny Depp, qui avait de très bons rapports avec son père. Le célèbre comédien américain a pris son jet privé pour accompagner son fils à Paris, mais il n'a pas assisté aux obsèques le 30 septembre à Paris, sans doute pour ne pas attirer les regards sur l'événement qui s'est déroulé dans la plus stricte intimité.

