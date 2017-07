Vanessa Paradis et Johnny Depp : Leurs enfants posent à la cool avec leur tante

Au naturel, avec toute l'innocence d'un adolescent. C'est sous cet angle, loin du strass ou du glamour, que Lily-Rose Depp et son petit frère Jack John Christopher ont posé sur une photo de famille à la cool publiée par Alysson Paradis, leur tante. Un cliché rare, tant les enfants de Vanessa Paradis et Johnny Depp ne posent pas souvent, ou tout du moins ne l'affichent pas publiquement. Il arrive toutefois que Lily-Rose évoque son frère, comme lors du récent 15e anniversaire de ce dernier.

Avec cette photo d'Alysson Paradis, sur laquelle on retrouve également son compagnon Guillaume Gouix ainsi que leur chien Jiji, la petite soeur de Vanessa a voulu signifier que petits ou grands, on restait des enfants. D'où la légende "K.I.D.S" qui sert son propos et sa moue façon duckface imitée par sa nièce adorée. Quant à Jack, il semble avoir beaucoup hérité de son papa, entre son regard perçant et un certain goût pour les bagues.