Vanessa Paradis et Lily-Rose Depp, mère et filles complices à la Fashion Week

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit le dicton. Paris en fait la triste expérience avec la fin de sa Fashion Week, consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2017-2018. Vanessa Paradis et sa fille Lily-Rose Depp ont découvert celle de Chanel en se rendant au "centre de lancement" de la maison française...

C'est au Grand Palais, avenue du Général-Eisenhower dans le 8e arrondissement, que Chanel et son directeur artistique Karl Lagerfeld ont installé leur port spatial ! Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp et les invités du défilé y avaient rendez-vous ce mardi 7 mars à 10h30 pour le décollage. Mère et fille ont répondu présentes.

Naturellement habillées en Chanel et assises au premier rang, Vanessa Paradis et son ado de 17 ans (dont le papa est Johnny Depp) ont assisté à une nouvelle démonstration de force de la griffe parisienne. Lily-Rose avait pour voisins l'actrice Cara Delevingne, le nouveau chevalier des Arts et des Lettres Pharrell Williams (distinction remise par la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay) et le rappeur londonien Skepta.

Le point d'orgue du défilé ? Le décollage d'une fusée à l'effigie Chanel, actionné par Karl Lagerfeld et son filleul Hudson, le fils de 9 ans du top model Brad Kroenig.