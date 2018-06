Vanessa Paradis et Romane Bohringer chic et stylées face à un grand créateur

La cinémathèque de Paris a accueilli de nombreuses personnalités, lundi 18 juin 2018. Ce jour-là se tenait l'avant-première du film Un couteau dans le coeur, qui sortira en salles le 27 juin prochain et était présenté en compétition au dernier Festival de Cannes. À cette occasion, nombreux sont les acteurs du film à avoir fait le déplacement afin de présenter l'oeuvre cinématographique au public, à commencer par l'actrice principale Vanessa Paradis.

L'actrice de 45 ans qui incarne Anne, une productrice de films pornos gays, était radieuse. Côté look, elle a opté pour des bottines noires, un jean, une marinière ainsi qu'une veste noire. Un style chic et décontracté qui a fait sensation. L'ancienne compagne de Johnny Depp a posé seule ou en compagnie de sa partenaire Kate Moran (Loïs) et de Romane Bohringer (Cathy). La fille de Richard Bohringer a également choisi un look casual, tandis que leur collègue portait une combinaison en velours. Des styles que Jean Paul Gaultier, venu découvrir le film au côté de Tonie Marshall, a sûr validés à coup !

Du côté du casting étaient aussi présents le réalisateur Yann Gonzalez, Nicolas Maury (Archibald), Thibault Servière (Misia). Les actrices Laure Calamy, Caroline Deruas, Sabrina Seyvecou et Agathe Bonitzer se sont également ruées pour découvrir Un couteau dans le coeur.

Pour rappel, l'histoire se déroule en 1979. Anne devait faire face à sa rupture avec Loïs. Pour la reconquérir, elle a tourné un film ambitieux avec son ami Archibald. Mais un jour, l'un des acteurs est sauvagement assassiné. Anne sera donc malgré elle au coeur d'une enquête qui changera sa vie.