Vanessa Paradis et sa soeur Alysson : Une photo rare d'elles enfants

Douze années les séparent, mais Alysson Paradis et sa soeur, la célèbre Vanessa Paradis, sont comme les cinq doigts de la main : inséparables, complices, fusionnelles. Les deux femmes, aujourd'hui âgées de 32 ans et 44 ans, ne posent jamais ensemble lors d'événements publics et font carrière chacune de leur côté, mais cela ne les empêche pas d'apparaître parfois côte à côte, notamment lors de soirées ou... sur les réseaux sociaux.

Ainsi, le 10 avril, le monde entier célébrait la Journée nationale des frères et soeurs, le Siblings Day. Si les Américains n'oublient jamais cette fête un peu particulière, les Français ont tendance à passer à côté. Sauf les frangines Paradis, qui ont un contact plus que certain avec la culture américaine – Vanessa y passant la moitié de son temps. Sur Instagram, pour célébrer sa soeur, Alysson a donc partagé avec ses plus de 20 000 abonnés une vieille photo descendue du grenier qui la montre, toute petite, posant aux côtés de soeur adolescente et déjà ravissante. Beaucoup ont souligné combien l'image de ces deux soeurs complices étaient adorable, mais on peut également noter la ressemblance entre Vanessa et sa fille Lily-Rose, d'ailleurs mentionnée dans la légende.