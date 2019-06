Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit : Leur nouveau projet aura bien lieu

Dix ans après L'Arnacoeur du regretté Pascal Chaumeil, Vanessa Paradis et François Damiens se retrouvent devant la caméra. Les deux acteurs seront les stars de Cette musique ne joue pour personne, la nouvelle comédie dramatique de Samuel Benchetrit, époux de Vanessa Paradis depuis le 30 juin 2018. Le réalisateur a eu des difficultés à réunir le budget nécessaire.

Selon Le Film français, le tournage doit débuter le 18 juin 2019. Samuel Benchetrit a réuni un casting prestigieux composé de Ramzy Bédia, JoeyStarr, Gustave Kervern, Valeria Bruni-Tedeschi, Bruno Podalydès, mais aussi de son fils Jules Benchetrit (dont la mère est Marie Trintignant) et des stars de son précédent film : Vincent Macaigne et Bouli Lanners, vus dans Chien.

Le tournage de 30 jours aura lieu entre la région parisienne et Dunkerque pour un budget de 2,7 millions d'euros. Cette musique ne joue pour personne, dont Samuel Benchetrit a coécrit le scénario avec Gabor Rassov, raconte comment des êtres isolés d'une petite ville portuaire voient leur vie transformer par le théâtre, la poésie et l'art. En septembre, Samuel Benchetrit expliquait dans Paris Match combien il lui était difficile de monter ses films : "Ce n'est pas le problème des acteurs. Le problème, c'est le sujet. (...) Je ne fais pas des films qui font des millions d'entrées, alors je dois me battre."

Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis sont tombés amoureux sur le tournage de leur précédent film, Chien. L'histoire de Jacques Blanchot qui perd sa femme, son travail et son logement, ainsi que tout lien avec la réalité quand il est recueilli par le patron d'une animalerie. Après ce film, Samuel Benchetrit a écrit ses premières chansons pour Les Sources, l'album de Vanessa Paradis sorti le 16 novembre 2018. La star le joue sur scène jusqu'en juillet avant une grande pose et sera de retour pour un dernier tour de piste, cet hiver, avec notamment trois Casino de Paris du 10 au 13 décembre 2019.

François Damiens et Vanessa Paradis s'étaient déjà donné la réplique dans L'Arnacoeur, sorti en mars 2010. Dans cette comédie de Pascal Chaumeil, une équipe de bras cassés, briseurs de couples professionnels, composée de Romain Duris, Julie Ferrier et François Damiens, se lancent dans le sauvetage d'une riche héritière, incarnée par Paradis, sur le point de se marier. L'Arnacoeur a été un grand succès avec plus de 3,7 millions de téléspectateurs.