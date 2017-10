Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit : Un couple comblé au Festival de Namur

Vanessa Paradis a récemment perdu son père André mais a retrouvé son célèbre sourire au côté de son compagnon. Un sourire qui a illuminé le Gala de Clôture du Festival International du Film Francophone de Namur, en Belgique. L'actrice y a soutenu son chéri, le réalisateur Samuel Benchetrit, lauréat de trois récompenses...

Déjà présents à la projection du film "Chien", Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit ont fait le retour au FIFF Namur pour la cérémonie de clôture et remise de prix. L'événement a eu lieu ce vendredi 6 octobre au Palais des Congrès de Namur. Le couple y a réalisé une arrivée discrète, tous les deux habillés de noir, mais a attiré tous les regards et flashs des photographes.

18 Bayards d'Or ont été attribués au Gala de Clôture du 32e Festival International du Film Francophone de Namur. Chien, l'adaptation du roman du même nom par Samuel Benchetrit, en a reçu trois : Meilleur Film, Meilleur Comédien à Vincent Macaigne, et Meilleur Scénario.