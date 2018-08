Vanessa Paradis : "Fatiguée", elle pousse un gros coup de gueule

À l'affiche de Photo de famille (au cinéma le 5 septembre), Vanessa Paradis brille dans le rôle d'une soeur et mère célibataire qui joint les deux bouts en jouant la statue vivante dans les rues de Paris. Une nouvelle prestation de haut rang pour une actrice épatante qui n'a de cesse de séduire dans tout ce qu'elle entreprend. Côté privé, la réussite est aussi de mise, on en veut pour preuve son mariage avec Samuel Benchetrit cet été. Une union, la première pour l'ex de Johnny Depp, qui a fait la couverture de nombreux magazines cet été. À croire que l'interprète de Joe le Taxi assumait enfin au grand jour sa vie privée qu'elle a tant souhaité garder secrète jusqu'ici. C'était à s'y méprendre.

Dans une interview accordée au magazine ELLE (numéro du 17 août 2018) dont elle fait la couverture par ailleurs, Vanessa Paradis met les choses au clair. "Je n'ai pas envie de parler de ma vie privée. Ni du mariage en général", lâche-t-elle. Il faut dire qu'avec des histoires d'amour avec Florent Pagny, Lenny Kravitz, Johnny Depp (avec qui elle a eu ses deux enfants de 19 et 16 ans, Lily-Rose et Jack) ou encore Benjamin Biolay, forcément, la curiosité est de mise.

C'est une star clairement traumatisée qui se dévoile, fatiguée par ce rapport d'amour et de haine avec le public dont les tabloïds se sont fait le trait d'union. "Je trouve monstrueux que l'on puisse faire son business sur le malheur des autres, déplore-t-elle. Je ne vais pas me plaindre car je mène une existence privilégiée, mais je suis obligée de protéger mes proches et moi-même." Et de rajouter, expliquant ainsi son silence sur le mariage, l'amour : "Si je vous dis la moindre phrase concernant ma vie privée, la plus petite chose, ce sera sorti de son contexte, déformé, et je serai obligée de me justifier à ce sujet. Cela me fatigue..."

Vanessa a donc choisi de cultiver ce mystère, fuyant les réseaux sociaux là où par exemple, sa petite soeur Alysson Paradis poste régulièrement des photos de son couple avec Guillaume Gouix, leur petit garçon Marcus ou même affichant sa complicité avec ses deux neveux.