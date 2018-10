Vanessa Paradis, Laura Smet et Pamela Anderson au premier rang chez Chanel

En ce dernier jour de Fashion Week, c'est au tour de Chanel de dévoiler sa nouvelle collection de prêt-à-porter pour le printemps-été 2019. Comme à son habitude, la maison de la rue Cambon a donné rendez-vous à ses nombreux adeptes sous la coupole du Grand Palais ce mardi 2 octobre.

Les inconditionnels de la marque au double C ont répondu présent pour cette présentation sur le thème du bord de mer. Égérie Chanel depuis de longues années, Vanessa Paradis a ainsi pu découvrir l'incroyable décor installé sous la verrière du monument : du sable, des vagues d'eau turquoise, un ponton en bois et du ciel bleu, la mise en scène semble plus vraie que nature ! La chanteuse a pu prendre place au premier rang non loin de Laura Smet, qui a quant à elle partagé sur son compte Instagram les photos du défilé des mannequins pieds nus dans le sable.