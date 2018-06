Vanessa Paradis, ses grands regrets : "Je m'en suis mordu les doigts"

Si elle est aujourd'hui une star, et ce depuis ses débuts fracassants avec sa voix si reconnaissable dans Joe le Taxi, Vanessa Paradis a connu des moments de regrets après avoir refusé des grands rôles qui auraient pu changer sa carrière. Dans une interview publiée par Télé Star, elle revient sur les rôles qu'elle a ratés.

"C'est vrai qu'à l'époque, on m'avait proposé le rôle d'Amélie Poulain, et même celui de Demi Moore dans Proposition indécente. Mais franchement, à chaque fois, je m'en suis mordu les doigts, juste pendant une semaine. De toute façon, pendant que je ne faisais pas ces films, je faisais des choses intéressantes", confie ainsi la mère de Lily-Rose et Jack Depp. Des rôles clés pour chacune des actrices citées. En effet, Audrey Tautou est devenue une star internationale après Amélie Poulain, et Demi Moore s'est affirmée comme une icône dans les années 1990, trois ans après le cultissime Ghost.

De là à dire que l'actrice, qui sera prochainement à l'affiche du sulfureux Un couteau dans la peau, a fait les mauvais choix, on est loin de cette réalité. Si elle a refusé Amélie Poulain, c'est parce qu'elle sortait l'album Bliss et s'apprêtait à partir sur le Don Quichotte maudit de Terry Gilliam, qui se tournait à l'époque avec Johnny Depp et Jean Rochefort dans les rôles principaux. Quant à Proposition indécente, Adrian Lyne avait songé à Vanessa mais la Française faisait trop jeune. Autre film-clé que Vanessa Paradis a refusé mais qui n'est pas cité : Le Petit Criminel, de Jacques Doillon, en 1991. Le rôle ira finalement à Clotilde Courau, qui lance sa carrière avec cette performance mémorable.

"Je pense qu'elle a été la comédienne la plus sollicitée de sa génération, reconnaissait de son vivant le producteur Christian Fechner. Mais elle a toujours refusé de s'engager sur un scénario qui n'était pas écrit." Elle a ainsi même décliné des offres de Bertrand Blier et Pedro Almodovar.