Vanessa Paradis : Soutenue par sa soeur Alysson et sa fille Lily-Rose

Ce mercredi 14 mars, Vanessa Paradis est à l'affiche dans les salles obscures avec le dernier long métrage de son futur mari, Samuel Benchetrit : Chien. Un film également porté par Vincent Macaigne et Bouli Lanners qui a fait sensation auprès des premiers spectateurs... et notamment d'Alysson Paradis, la petite soeur de Vanessa.

Sur Instagram, l'actrice n'a pas hésité à apporter son soutien à Vanessa et faire la promo de Chien. Une photo d'elle devant l'affiche et en légende, un avis dithyrambique. "Demain sort cet ovni cinématographique de #samuelbenchetrit avec la douceur de #vanessaparadis la si puissante délicatesse de @vincent_macaigne et le bouleversant @boulilanners", écrit-elle.

Même Lily-Rose Depp a pris la parole. C'est dans une de ses stories Instagram que la jeune fille, actrice mais aussi égérie chez Chanel, a apporté son soutien à sa mère, appelant ses quelque 3,3 millions d'abonnés à aller voir ce "chef-d'oeuvre" signé de la main de son futur beau-papa. L'esprit de famille, c'est beau !