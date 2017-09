Vanessa (Secret Story 3) s'est fait refaire les seins : Son incroyable calvaire...

Vanessa de Secret Story 3 (TF1), ancienne "meilleure ennemie" d'Émilie Nef naf, vient de vivre un véritable calvaire. Contactée par une société de production pour aller se faire refaire les seins en Tunisie cet été, sur place, la jolie Ch'ti qui a beaucoup changé a vite déchanté...

C'est lors d'un entretien accordé à nos confrères de Public que la starlette de 30 ans a raconté ce passage par la case chirurgie esthétique qu'elle n'est pas près d'oublier. "Je trouvais ma poitrine trop petite. La production m'a alors proposé de passer d'un bonnet A à C. En contrepartie, j'ai accepté d'être filmée durant toutes les étapes de cette intervention chirurgicale en Tunisie. (...) Aucun cachet ne m'a été versé", a-t-elle d'abord raconté pour mettre les choses en perspective.

Et Vanessa d'entrer dans le vif du sujet : "L'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions mais curieusement, le médecin m'a fait sortir de l'établissement moins de 24 heures après l'intervention. (...) J'étais à bout de forces. Je n'ai pas bénéficié de soins ou de surveillance médicale. Personne n'est venu vérifier ma tension, ma température ou changer mes bandages."

C'est d'ailleurs à cause de ce manque de suivi associé à une pression de la production pour enchaîner les interviews filmées qu'elle a rapidement du faire face à des complications. "J'ai remarqué des tâches suspectes sur mes draps. Je ne savais pas d'où provenaient les écoulements !", a-t-elle vivement regretté avant de poursuivre son récit : "On m'a renvoyée en France au bout de cinq jours. Je suis arrivée seule à 5h du matin à l'aéroport munie d'un bagage de 20 kilos que je ne pouvais pas porter. Il a fallu que je trouve un hôtel, que j'avance mes frais de taxi et mon billet de train pour rentrer chez moi. À Lille. Je n'ai jamais été remboursée. (...) Les conditions de mon retour ont été épouvantables. Je souffre de complications à cause des efforts fournis après l'opération. J'ai constaté des saignements suspects au niveau de mon mamelon gauche. (...) Je vais devoir voir un spécialiste en France pour soigner ces plaies. Tout sera encore à mes frais."

Une interview à découvrir en intégralité dans Public, actuellement en kiosques.