Vanessa (Secret Story 3), son coming out : Ce qui l'a poussée à se révéler

Vanessa a donné de ses nouvelles au cours d'une interview pour Sam Zirah. L'occasion pour la candidate de Secret Story 3 de revenir sur son coming out. Ses fans ont donc appris que lors de sa participation à la télé-réalité d'enfermement, en 2009, elle se posait déjà quelques questions concernant sa sexualité : "Quand tu commences à te connaître réellement, tu as ensuite une autre peur qui est de savoir comment les gens vont te voir. C'est à dire que tu es enfin libéré de toi-même, de ta conscience. Mais tu as toujours ce problème de : 'Est-ce qu'on va me juger ?'"

Quand elle s'est rendu compte vers l'âge de 15 ans qu'elle était attirée par les femmes, Vanessa a donc préféré fuir son envie et sortir avec des hommes "pour faire comme toutes les filles" : "Je suis allée vers les garçons (...). Tu vis ta vie comme les autres mais il y a toujours un côté de toi qui se demande pourquoi tu n'es pas épanouie. (...) C'était vraiment compliqué."

C'est une fois son aventure dans Secret Story terminée que Vanessa s'est laissée aller : "Avoir fait Secret Story m'a fait grandir. (...) Après, je suis beaucoup sortie, j'ai commencé à côtoyer des homos, donc déjà ça m'a mise plus à l'aise. Après, je me suis un peu laissée aller. (...) Ça a commencé par un smack et après tu te rends compte que tu veux plus."

Depuis quatre ans, elle vit donc très sereinement sa relation avec une femme dont on ne connaît pas l'identité et "se sent bien". "Un garçon ne me dégoûte pas, je peux en trouver des mignons. C'est pour ça qu'au début, je me suis vue comme bisexuelle plutôt que comme homosexuelle", précise-t-elle toutefois avant de confier qu'elle se voit se marier et avoir des enfants avec sa compagne.