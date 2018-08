Vanessa (SS3) : Perte de poids, chirurgie... Ses nouvelles révélations chocs

Vanessa avait fait sensation dans la saison 3 de Secret Story (TF1) en 2009 aux côtés de sa "pire ennemie", Émilie Nef Naf. Depuis sa première participation, la jolie blonde a énormément changé. Elle s'est d'ailleurs confiée sur cette transformation qui a fait beaucoup parler.

Lors d'un entretien En tout intimité avec Sam Zirah le 31 juillet 2018, Vanessa a accepté de parler de sa perte de poids. "Je n'ai pas fait de régime et je n'ai pas fait de sport. J'ai perdu 10 kilos en deux mois et demi", a-t-elle déclaré avant de dévoiler les vraies raisons de son changement physique : "Ce n'est pas un secret, j'étais sur l'ouverture d'un restaurant avec mon frère et c'était énormément de travail. J'ai eu beaucoup de poids sur les épaules. J'ai eu un stress intérieur et j'ai commencé à perdre du poids. J'ai même fait des examens car on pensait que j'avais une maladie. J'ai fait des malaises, j'avais une santé un peu bizarre."

Vanessa est également revenue sur son opération de chirurgie esthétique. En 2017, elle avait décidé de s'envoler pour la Tunisie pour y subir une augmentation mammaire, filmée dans le cadre du documentaire Zéro Complexe, sur Star 24. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Après sa perte de poids rapide, elle avait en effet énormément complexé sur sa poitrine. "Je n'avais plus rien du tout, je me faisais peur dans la glace. Ce n'était pas beau. Je me suis fait opérer. Je devais rester deux jours à l'hôpital et finalement je suis restée 18 heures", a-t-elle affirmé. L'acolyte d'Émilie Nef Naf n'en garde pas un bon souvenir : "On m'a fait sortir d'un coup. Je n'avais pas pris ma dernière dose de morphine. Je me suis habillée toute seule car il n'y avait personne. Je n'étais pas au courant de tout ça. J'aurai pu faire un malaise ou tomber."

Cette situation a eu des conséquences négatives. Vanessa a remarqué un saignement sur l'un de ses seins après avoir porté ses bagages sans aucune aide. Elle a donc fait appel à un infirmier pendant huit jours pour faire ses soins. Si c'était à refaire, elle ne le referait pas. "Je trouve ça culotté et honteux. J'ai été prise pour un pion. Tu n'as pas payé, donc tu n'as rien à dire", a-t-elle conclu.