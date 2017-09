Vanessa Williams (Ugly Betty) et sa petite dernière à l'US Open

L'US Open se poursuit à New York et, avec lui, le défilé de stars dans les gradins du USTA Billie Jean King National Tennis Center. Lundi 4 septembre, un duo mère-fille nous a tapé dans l'oeil, celui composé de l'actrice Vanessa Williams et de sa petite dernière, Sasha.

Âgée de 17 ans et née des amours de sa célèbre maman avec la légende de la NBA Rick Fox – le couple a divorcé en 2004 –, Sasha est la petite dernière de celle qui incarnait la terrible et culte Wilhelmina Slater dans Ugly Betty. Dans les tribunes de l'US Open, quand l'une et l'autre n'étaient pas absorbées par leur téléphone portable ou le match, elles papotaient et semblaient passer un super moment.

Lundi, de nombreux matchs étaient disputés dont la rapide rencontre entre le favori Roger Federer et l'Allemand Philipp Kohlschreiber (6-4, 6-2, 7-5). C'est pour son champion que Mirka (Miroslava) Vavrinec-Federer, son épouse, était présente. L'Espagnol Rafael Nadal, après être entré dans l'histoire de Roland-Garros, a vaincu Alexandr Dolgopolov (6-2, 6-4, 6-1) s'ouvrant ainsi les portes des quarts de finale. On a également pu croiser Michael Shannon et sa compagne Kate Arrington, Justin Timberlake et James Franco.

À 54 ans, Vanessa Williams est l'heureuse maman de quatre enfants. Ses trois aînés – Melanie, Jillian (membre du groupe Lion Babe) et Devin – sont nés de son premier mariage, en 1987, avec Ramon Harvey II. Quelques années plus tôt, fin 1983, Vanessa Williams entrait dans l'histoire en devenant la première Afro-Américaine élue Miss America. Dans la foulée, le magazine Penthouse publiait des photos de nu non autorisées de la miss, ce qui l'avait contrainte à rendre sa couronne. Son élection avait également soulevé une immense vague de commentaires racistes. Le 13 septembre 2015, Vanessa Williams est la présidente du jury de l'élection de Miss America 2016. Les organisateurs profitent de l'événement pour lui présenter officiellement leurs excuses pour les événements de 1984... Il n'est jamais trop tard. Cette année-là, Williams s'est mariée une troisième fois, avec le businessman Jim Skrip.

Après Ugly Betty, l'actrice a participé à deux saisons de Desperate Housewives. Durant l'été 2017, elle tient le premier rôle de Daytime Divas sur VH1, série qui suit le destin des quatre coanimatrices d'un talk show de la mi-journée sur une chaîne américaine. La série est inspirée de l'expérience de Star Jones dans l'émission très populaire The View, diffusée depuis 1997 sur ABC.