Vanille, fille de Julien Clerc : La musique "nous rapproche beaucoup"

Cet été, Vanille dévoilait le premier single de son album. Intitulé Glace vanille, ce titre met en avant le timbre chaud et singulier de la jeune artiste sur une musique ensoleillée au parfum de Brésil. Il faut souligner que la jeune femme a pris le temps de faire mûrir son projet musical, notamment grâce aux conseils sans concession de son père, Julien Clerc.

Dans Gala, qui dresse son portrait, l'artiste de 30 ans répète ce que lui a dit Julien Clerc quand elle a voulu se lancer en musique : "Il m'a d'abord expliqué qu'il avait commencé à une autre époque, que le métier s'était durci, que de plus en plus de jeunes voulaient chanter. Il était inquiet. Puis il a écouté très attentivement et m'a encouragée. Nous parlons beaucoup de composition, sa vraie passion, et ça nous rapproche beaucoup."

Avant d'enregistrer son premier album en Amérique du Sud, album attendu cet automne sur le label Six et Sept (créé par Pascal Nègre et le groupe M6), Vanille a beaucoup travaillé, s'est cherchée et s'est frottée à la scène. La scène avant toute chose, pour tester ses chansons et mettre ses compositions à l'épreuve. Cette patience, Julien Clerc l'appelait de ses voeux. Comme il le confiait en 2013 dans Paris Match : "Je suis difficile, je lui donne les seuls conseils qui vaillent : c'est dur, encore plus aujourd'hui qu'à notre époque. Mais je dois dire que ce que j'entends est de mieux en mieux. Je la trouve bien courageuse. Je peux être impitoyable, notamment quand je pense que ce n'est pas fini ou pas abouti."

Le magazine Gala rappelle que Vanille est issue d'une grande famille recomposée. Il y a d'abord la scénariste Angèle Herry, 44 ans, fille de Patrick Dewaere, que Julien Clerc a adoptée lorsqu'il était avec Miou-Miou ; ensemble, ils ont une autre fille, Jeanne Herry, 40 ans, dont le premier film Elle l'adore avec Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte a été remarqué en 2014. Avec son ex-épouse Virginie Coupérie-Eiffel, le chanteur a eu Vanille, mais aussi Barnabé, 21 ans, passionné de dessin. Enfin, Vanille a un petit demi-frère de 10 ans, Léonard, que son papa a eu avec son épouse Hélène Grémillon. "Nous sommes tous très liés, très soudés", confie Vanille à nos confrères. Le public pourra découvrir ses nouvelles chansons sur scène très prochainement : elle chantera le 18 septembre au Silencio à Paris pour présenter son album.