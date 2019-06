Vanille la fille de Julien Clerc sort son 1er album : "Mon père a peur pour moi"

Le 7 juin 2019, une nouvelle artiste, une certaine Vanille, dévoilait son premier album : Suivre le soleil. Un défi d'autant plus difficile à relever, quand on a des parents connus, car cette jeune femme de 31 ans se trouve également être la fille de Julien Clerc. Des doutes qu'elle a confiés à Télé Loisirs, le 8 juin 2019. "Il est très inquiet, il a peur pour moi, il sait qu'en tant que 'fille de', je suis attendue au tournant. Mais, tout en restant discret et sans vouloir jouer les mentors, il a échangé avec moi sur les compositions. Il m'a aidée tout en me mettant en garde", a confié la jeune artiste.

Pas de doute, Vanille évoque beaucoup sa famille dans son premier album, notamment la séparation de ses parents. Elle dédie son titre Les Enfants de l'amour à "tous les enfants de divorcés". "Moi, quand mes parents [Julien Clerc et Virginie Coupérie-Eiffel, NDLR] ont divorcé, j'avais 14 ans, mais mon frère, lui, n'avait que 5 ans. J'ai tout fait pour le protéger mais j'ai eu le revers de la médaille par la suite...", explique-t-elle.

Son père est très inquiet, pourtant, Vanille a eu la meilleure des formations, notamment en faisant les premières parties de Marc Lavoine. "Je suis allée avec ma guitare jouer dans des bars cosy parisiens comme dans des rades de la région bordelaise, au milieu de gars bourrés ! Ça a été mon The Voice à moi. Ensuite, j'ai assuré les premières parties de Marc Lavoine et, là aussi, il a fallu aller chercher un public qui n'était pas venu pour moi. C'est formateur", s'est-elle réjouie.

Déjà en septembre 2018, Vanille détaillait l'aide précieuse que son père lui avait apportée lors de la confection de ce premier album. "Il m'a d'abord expliqué qu'il avait commencé à une autre époque, que le métier s'était durci, que de plus en plus de jeunes voulaient chanter. Il était inquiet. Puis il a écouté très attentivement et m'a encouragée. Nous parlons beaucoup de composition, sa vraie passion, et ça nous rapproche beaucoup", avait-elle confié à Gala. On lui souhaite beaucoup de succès.