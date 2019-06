Venus Williams célibataire ? Ce serait fini avec Nicky Hammond...

Selon les informations du site américain Page Six,Venus Williams et son compagnon, Nicky Hammond, se seraient séparés après plus de deux ans d'amour. Cet homme est l'un des héritiers de la grande (et richissime) famille des Hammond et aurait douze ans de moins que la tenniswoman, qui a récemment fêté ses 39 ans. Une source proche du couple, restée anonyme, en a dit un peu plus sur cette mystérieuse séparation. "Ils se sont fréquentés pendant deux ans et là, ils se séparent. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment plus. Ils sont toujours amis", précise t-elle.

"La source a ajouté que Venus chercherait à se marier et que Nicky Hammond, qui est plus jeune, ne serait pas prêt à passer cette étape", précisent nos confrères américains. Une autre source aurait appris que leur rupture n'aurait rien à voir avec cela, mais que leur relation avait tout simplement "fait son temps".

Très discrets sur leur vie privée, Venus Williams et Nicky Hammond n'ont été aperçus qu'en de rares occasions tous les deux. "Nous nous avons fait la stricte promesse de garder notre relation privée", avait fait savoir le millionnaire au cours de leur relation, toujours selon Page Six.

Ces dernières années, la vie de Venus Williams a été marquée par un sombre accident de voiture, où un homme de 78 ans avait perdu la vie. Tenant la tenniswoman pour responsable, la famille de la défunte victime était déterminée à prouver sa culpabilité. La soeur de Serena avait finalement été disculpée.