Le 2 novembre, Laurent Del Bono publiait l'ouvrage Véro­nique Sanson : Un sourire pour de vrai (Prisma), écrit avec la complicité de la chanteuse. L'occasion de découvrir que la star, que l'on savait très proche de sa maman, entretenait des relations délicates avec son père...

Laurent Del Bono relate un épisode marquant de la jeunesse de Véronique Sanson, qui permet de mieux appréhender à quel point son papa était un homme difficile. Alors que la famille était en voiture en Catalogne, "les Sanson ont frôlé la tragé­die", écrit l'auteur. "René hurlait tellement contre les filles qui s'agi­taient et criaient à l'ar­rière de la voiture parce que des guêpes étaient entrées, que Véro­nique a ouvert la portière et s'est jetée sur la chaus­sée", peut-on lire. Le patriarche donnait de violents coups à ses filles pour qu'elles cessent de s'agiter et Véronique a alors préféré prendre le risque de se faire extrêmement mal plutôt que de subir la violence physique de son père.

D'ailleurs, dans l'ouvrage on apprend aussi que l'interprète de Besoin de personne, complice avec son père étant très jeune, n'a jamais échappé à ses "colères violentes pour des brou­tilles" et "qu'il savait donner des gifles magis­trales".

Thomas Montet