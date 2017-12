Véronika Loubry et sa fille Thylane Blondeau : Troublants sosies si complices

A 16 ans, Thylane Blondeau a bien mérité une pause douceur après une année 2017 chargée de projets. De plus en plus demandée, elle qui est officiellement représentée par la prestigieuse agence IMG Models, l'adolescente n'est pas simplement devenue la plus jeune ambassadrice de la marque L'Oréal. Elle s'est aussi illustrée sur les podiums des plus belles maisons lors de la Fashion Week, dont Dolce & Gabbana qui l'a choisie pour devenir l'une des vedettes de ses campagnes. Les débuts réussis d'une carrière prometteuse...