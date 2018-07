Véronique (12 Coups) éliminée : "Ça a été une grosse déception"

Triste nouvelle pour les fans des 12 Coups de midi (TF1). Véronique a été éliminée ce samedi 21 juillet 2018. Un départ sur lequel elle est revenue pour Purepeople.

Sans surprise, l'ancienne guichetière de La Poste, âgée de 55 ans, a été affectée par ce départ. Il faut dire qu'elle participait à sa 100e émission quand elle s'est inclinée face à Antoine : "Bien sûr, ça a été une grosse déception. D'autant que ma soeur, ma tante, sa cousine et une amie étaient dans le public. J'ai bien vu sur leur visage qu'elles aussi étaient déçues."

Véronique a toutefois pu se consoler en se disant qu'elle avait cumulé une belle somme. Elle est en effet repartie avec 447 226 euros de gains. Et comme elle l'a déjà expliqué, elle compte les dépenser dans un bien immobilier. "On cherche assez activement une maison avec mon mari, de plain-pied. Comme il est en fauteuil roulant et qu'actuellement on est au premier étage d'un immeuble, quand l'ascenseur a des soucis, ça pose un problème aussi bien pour sortir de l'appartement que pour y rentrer. Avec une maison, on n'aurait plus ce problème", nous a-t-elle expliqué.

