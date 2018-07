Véronique (12 coups) : Pourquoi elle n'est pas en contact avec Christian Quesada

Depuis le 5 avril 2018, Véronique enchaîne les victoires dans Les 12 Coups de midi (TF1) et est ainsi devenue le deuxième plus grand Maître de midi, derrière Christian Quesada.

Comme ce dernier, l'ancienne guichetière de la Poste de 56 ans a donc vu sa vie changer du jour au lendemain, ainsi qu'elle l'a confié au détour d'une interview pour nos confrères de Télé Star : "Elle a changé du point de vue de la notoriété. C'est vrai que lorsque je fais les courses ou que je prends les transports en commun, les gens me reconnaissent un peu et me félicitent. Ça me fait plaisir. À plus long terme, ça va aussi changer ma vie pour ce qui est du logement. Actuellement, on habite au premier étage, dans un appartement. Mon mari étant en fauteuil roulant, on envisage d'aller dans une maison de plain-pied quand on aura assez d'argent."

Espérons donc pour Véronique qu'elle remportera une belle somme d'argent afin de s'offrir la maison qui leur conviendra. Quoi qu'il en soit, elle est entrée dans l'histoire des 12 Coups de midi et participera donc au Combat des grands Maîtres, diffusé prochainement sur TF1. Elle a ainsi rencontré Timothée ou Christian Quesada. Si certains candidats sont en contact, ce n'est pas le cas de celle que l'on surnomme "Tata Véro". "J'ai rencontré certains Grands Maîtres lors du tournage de la semaine spéciale des 12 Coups de midi ! J'ai rencontré Christian, Lucia... Après, beaucoup de Maîtres de midi vivent à Paris et se voient souvent. Habitant à Grenoble, je n'ai pas vraiment de contact avec eux", s'est-elle expliquée.

En revanche, elle assure être très proche de l'animateur Jean-Luc Reichmann : "Il est très sympathique. Vous savez, nous avons trois ans d'écart et nous avons une relation de frère et soeur. On se taquine beaucoup." Une relation qu'elle n'entretiendra a priori jamais avec Christian Quesada.

Lors d'une interview pour TV Grandes Chaînes, il n'avait pas hésité à tacler légèrement Véronique : "Véronique, c'est mon antithèse. Moi, je plaisantais beaucoup durant le jeu, alors que Véronique est bien plus pudique. Elle gagnerait peut-être à se dérider un peu... Je connais les reproches qui lui sont faits sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas justifiés. Elle est courageuse et méritante."