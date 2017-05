Véronique Genest écartée de TF1 : "Je ne suis pas fâchée mais contrariée"

Quatre ans après l'arrêt de la série Julie Lescaut, dans laquelle elle campait le rôle principal, Véronique Genest devait faire son retour sur TF1. En effet, elle était prévue au casting du feuilleton quotidien Demain nous appartient.

Le 12 mai dernier, nos confrères du Parisien indiquaient que la participation de Véronique Genest à la série était compromise. "Les rôles auraient changé et le scénario aurait été réécrit plusieurs fois", avaient-ils précisé.

J'ai perdu six mois de ma vie

Finalement, celle qui devait incarner une femme médecin de 60 ans a cédé, malgré elle, sa place à Ingrid Chauvin, qui campera le rôle d'une mère à la recherche de son fils disparu à après un accident dans le port de Sète. Face à cette nouvelle, Véronique Genest s'est exprimée dans les colonnes de France Dimanche.

"Je ne suis pas fâchée contre TF1, je suis contrariée. J'ai perdu six mois de ma vie. Ils m'ont fourni le projet de contrat, la bible, ils m'ont dit que le feuilleton était encore à l'écriture, mais que je devais le libérer pour tourner fin mai et tout l'été", a-t-elle lancé.

Et de poursuivre : "Le projet était tellement avancé, selon la production, qu'à leur demande, j'ai refusé plusieurs autres propositions et même, sur leurs conseils, loué une maison dans laquelle accueillir ma famille sur le lieu de tournage, le port de Sète, dans l'Hérault. Et là j'apprends que le scénario a été jeté à la poubelle ! Le personnage principal a changé, ce n'est plus l'histoire d'une femme de 60 ans mais de 48. Le producteur a été viré, et je me retrouve le bec dans l'eau !"

Je suis surprise par la légèreté avec laquelle ils m'ont jetée

"Contrariée", comme elle l'a elle-même assuré, Véronique Genest a déclaré avoir été "le plus déçue" par "la façon dont la chaîne [l'a] traitée" : "Tout a énormément changé en vingt ans. Ce n'est plus la grande époque de TF1. Je regrette que la parole donnée n'ait pas été respectée. Cela s'explique sans doute par le fait que nous n'avons pas affaire à des producteurs, mais à des financiers. Je suis surprise par la légèreté avec laquelle ils m'ont jetée. Ils auraient dû me dire dès le départ que rien n'était vraiment arrêté."

Et pour cause, Véronique Genest avait d'autres projets. Si elle avait été prévenue à temps, "elle n'aurait] pas renoncé à jouer dès septembre prochain, et jusqu'aux fêtes de Noël, Portrait craché, la pièce qui a fait un gros carton en tournée".

Je vais leur demander un dédit

En plus d'avoir perdu "six mois de [sa] vie", celle qui interprétait Julie Lescaut à l'écran avait déjà avancé des frais. "Je suis un peu énervée parce que j'ai loué une maison jusqu'en août, dans laquelle je n'irai jamais, a-t-elle lancé. Je vais leur demander un dédit, ne serait-ce que pour rembourser les frais engagés."

Toutefois, la comédienne assure ne pas en vouloir à Ingrid Chauvin, qui a alors décroché le rôle de l'héroïne. "C'est une actrice que j'aime beaucoup, elle est très mignonne. J'espère qu'ils vont faire un carton avec cette série", a-t-elle déclaré. Sans rancune !