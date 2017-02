Véronique Genest pas tendre avec TPMP : "Je n'irai pas" !

Véronique Genest n'est pas le genre de femmes à avoir la langue dans sa poche. Nouvelle preuve de son franc-parler avec l'interview qu'elle a accordée samedi 11 février à Déborah Grunwald pour son émission hebdomadaire décalée Dans le rétro sur France Bleu.

Comme le veut la tradition, Véronique Genest s'est pliée au jeu de la balade virtuelle en voiture, virée fictive au cours de laquelle la comédienne de 60 ans n'a, une nouvelle fois, pas mâché ses mots. Celle qui a longtemps incarnée le commissaire Julie Lescaut est revenue sur ce jour de 2013 où elle a participé à l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Alors engagée en politique et candidate aux élections législatives, Véronique Genest s'était vivement fait bousculer par Aymeric Caron, n'hésitant pas à l'époque à parler d'une "mise à mort". La comédienne s'était sentie "trahie, agressée et déstabilisée". Plusieurs années plus tard, son ressenti reste le même.

Interrogée sur la dernière fois où elle a voulu quitter un plateau télé, Véronique Genest évoque cette expérience. "J'ai même failli foutre mon poing dans la gueule à quelqu'un mais je le fais pas moi, parce que la traîtrise...", a-t-elle confié à Déborah Grunwald, toujours aussi remontée, sans cacher l'identité de celui qu'elle aurait pu frapper : Aymeric Caron. "D'habitude j'ai plus de présence d'esprit que ça. J'ai regretté. J'aurais dû me lever, prendre ses papiers, les déchirer et les jeter (...) C'était très malhonnête", s'indigne-t-elle encore.

On n'est pas couché n'est pas la seule émission dans le collimateur de Véronique Genest, deux autres programmes de C8 le sont tout autant : Salut les Terriens de Thierry Ardisson et Touche pas à mon poste emmenée par Cyril Hanouna.

À la première, la comédienne reproche de ne pas être drôle, au point de refuser d'y participer. "J'ai refusé l'émission d'Ardisson (...) C'était pas drôle. (...) J'ai trouvé toutes les questions chiantes et ça m'emmerdait. Ça fait au moins cinq fois où je lui dis non. J'y retournerai peut-être un jour parce qu'il a l'air de vouloir enfin passer à des choses plus intéressantes", a-t-elle expliqué.

S'agissant de Touche pas à mon poste, Véronique Genest y a déjà participé mais n'y retournera pas. "Moi, TPMP, j'ai pas du tout aimé leur attitude la dernière fois", a-t-elle confié.

Si l'héroïne de Julie Lescaut ne se montrera pas dans ces talk-shows, elle continue de sillonner la France avec sa pièce Portrait craché. Elle y joue le rôle de Marie, une femme qui retrouve Philippe (Julien Cafaro) vingt-cinq ans après leur rupture. Sauf que celui-ci – qui a refait sa vie et a une fille –, ne sait pas que Marie a donné naissance à un garçon, son garçon.