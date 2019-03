Véronique Genest, sa folle perte de poids : "C'était devenu une souffrance"

En quelques mois, Véronique Genest s'est délestée de pas moins de 40 kilos ! Une impressionnante perte de poids sur laquelle elle revient auprès de nos confrères du magazine Nous Deux. L'actrice de 62 ans explique comment elle est passée de "maigre" à "grosse" et raconte ce qui l'a poussée à se prendre en main.

Plus jeune, celle qui incarnait l'héroïne de la série Julie Lescaut (TF1) était "maigre". "À la puberté, tout a changé. Je suis passée de planche à pain à pulpeuse. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ce corps féminin, moi le garçon manqué, confie Véronique Genest. Je me trouvais grosse. Je me rêvais en Twiggy ou Jane Birkin, mon idéal féminin."

Au fil des années, celle qui donnait la réplique au défunt Mouss Diouf sur la Une a pris de plus en plus de poids. "Cela a vraiment commencé quand j'ai arrêté de fumer. J'ai compensé avec la nourriture, fait moins de sport...", lance la comédienne. Puis en 2012, "pour des raisons personnelles liées à la santé d'un proche", Véronique Genest a fait "un blocage" et a été entraînée malgré elle dans une spirale infernale : "On grossit, on perd, on grossit puis un jour on ne perd plus du tout. J'avais beau m'affamer, je n'avais plus aucun résultat."

Alors qu'elle avait "un peu abandonné la partie", l'actrice a pris en compte "un vecteur important" : la santé. "Je n'arrivais plus à marcher comme avant, je respirais mal... Au théâtre, c'était même devenu une souffrance", confie-t-elle. C'est à ce moment que Véronique Genest a réagi. "J'ai essayé cette méthode avec de l'acupuncture, j'ai vu que cela fonctionnait dès la première semaine, j'ai retrouvé la motivation", poursuit-elle. Aujourd'hui la balance affiche 40 kilos de moins et elle se sent "beaucoup mieux" !

