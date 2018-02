Véronique Jannot, maman impliquée: Sa relation "pas facile" avec sa fille Migmar

Le 30 novembre 2017, Véronique Jannot publiait un joli livre de contes sobrement intitulé Les Contes de maman. Un ouvrage poétique inspiré par sa maman Colette décédée un an plus tôt des suites d'un un accident de la route.

Interrogée par nos confrères de Nous deux, la célèbre maman de Migmar a tout d'abord accepté de parler de celle qui lui manque tant. "Perdre sa maman, c'est comme un rempart d'amour inconditionnel qui s'effrite. Maman était la seule à qui je pouvais me confier vraiment. (...) On se heurtait souvent mais on s'aimait. Lorsque j'ai eu ma vie de femme, puis d'actrice, et à l'arrivée de Migmar, ma fille adoptive [adoptée à l'âge de 8 ans, NDLR], elle l'a mal vécu. C'était autant d'amour et de disponibilité qui lui échappaient. Elle restera toujours en moi. Pour l'heure, je suis encore dans le chagrin", a-t-elle expliqué avec émotion.

Aujourd'hui, ce lien "fusionnel", l'actrice de 60 ans révélée par Pause-Café au début des années 1980 le cultive chaque jour avec sa fille adoptive Migmar (19 ans, originaire du Tibet)... même si tout n'est pas toujours rose dans leur relation. "Elle vit avec moi, elle est en terminale L et passe son bac cette année. J'essaie d'être la meilleure mère possible, je fais forcément des erreurs, mais j'y mets tout mon coeur. Ce n'est pas facile, il y a plein de révolte, de colère chez une adolescente, et on a parfois un sentiment d'injustice", a commenté Véronique Jannot avec franchise. Et de poursuivre : "Mais je lui fais confiance, c'est un lien tellement fort qui nous unit ! Nous connaissons quelques accrocs, mais notre complicité est magnifique."

