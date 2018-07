Véronique (Les 12 Coups de midi) victime d'un violent courrier : Elle raconte

Grâce à sa participation aux 12 Coups de midi (TF1), Véronique est devenue une personnalité publique du jour au lendemain. Sa sympathie et sa grande culture ont rapidement séduit les téléspectateurs, qui pourront découvrir sa 100e participation ce samedi 21 juillet 2018.

L'ancienne guichetière de la Poste, âgée de 55 ans, reçoit donc de nombreux courriers sympathiques ou est interpellée lorsqu'elle fait les courses. "C'est toujours agréable d'être arrêtée. Mais dernièrement, c'était beaucoup de monde. J'avais doublé mon temps de courses ! Pour ça, c'était un petit peu pénible, mais sinon c'est toujours appréciable de rencontrer des gens qui vous disent des choses gentilles", confie celle que l'on surnomme Tata Véro à nos confrères de Voici.

Malheureusement, Véronique reçoit également quelques critiques sur les réseaux sociaux : "J'ai eu de nombreuses critiques quand même. Sur les réseaux sociaux, je n'y vais pas souvent mais mon mari me le dit. C'est le lot, je pense, de toutes les personnes qui restent un peu longtemps dans les jeux. Ça agace." Mais l'un des messages l'a particulièrement affectée : "Un monsieur m'a envoyé des critiques et des reproches. Il me disait : 'Vous feriez mieux de vous occuper de votre mari plutôt que de jouer.' Je crois que si ça avait été mon mari qui jouait et moi qui était malade, il ne se serait pas permis de dire ça ! C'était un monsieur belge qui avait d'abord écrit à TF1, a-t-elle précisé. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a tenté sa chance en me l'envoyant directement."

Pour rappel, l'époux de Véronique est atteint d'une maladie génétique qui touche le système nerveux, principalement les membres inférieurs. Il est donc obligé de se déplacer en fauteuil électrique, un défi au quotidien pour le couple qui habite au premier étage d'un immeuble. Avec ses gains, la candidate espère donc trouver une maison de plain-pied.