Véronique (Les 12 Coups) restera-t-elle en contact avec Jean-Luc Reichmann ?

Samedi 21 juillet 2018, Véronique a été éliminée des 12 Coups de midi (TF1) après 100 participations. L'ancienne guichetière de La Poste de 55 ans a donc noué des liens avec les membres de l'équipe, dont l'animateur Jean-Luc Reichmann.

"Notre relation est cordiale. On peut même dire qu'on est comme un grand frère et une petite soeur. On se taquine l'un l'autre, c'est toujours très gentil", nous a confié Véronique. Elle nous a ensuite dévoilé si elle comptait rester en contact avec l'animateur de 57 ans : "C'est possible oui, comme avec Lucia [un ancien maître de midi, NDLR]. Mais elle ne souhaite plus apparaître face à la caméra. Donc elle vient quand même assez souvent en coulisses pour saluer l'équipe. Peut-être que je ferai la même chose."

Mais on se doute que sa priorité sera de trouver un nouveau nid douillet. Son mari étant atteint d'une maladie génétique qui touche le système nerveux, il se déplace en fauteuil roulant. Et, comme ils vivent au premier étage d'un immeuble, cela n'est pas toujours simple pour le couple : "On cherche assez activement une maison avec mon mari, de plain-pied. Comme il est en fauteuil roulant et qu'actuellement on est au premier étage d'un immeuble, quand l'ascenseur a des soucis, ça pose un problème aussi bien pour sortir de l'appartement que pour y rentrer. Avec une maison, on n'aurait plus ce problème."

