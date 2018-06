Véronique (Les 12 Coups), un montage à sa demande ? Sa requête à la prod'

Le public des 12 Coups de midi (TF1) a connu Christian Quesada... et désormais Véronique, maîtresse de midi. Celle qui compte près de 80 participations et cumule presque 400 000 euros de gains et de cadeaux n'est toutefois pas dans le même état d'esprit que son prédécesseur. Auprès de nos confrères de TV Grandes Chaînes, elle a expliqué fuir la lumière, contrairement à lui...

"On s'est rencontré lors du tournage du prime et je l'ai trouvé très sympathique, lance alors Véronique à propos de Christian Quesada. Lui, il aime bien être sous le feu des projecteurs. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé." Et de s'expliquer davantage : "Si cela ne tenait qu'à moi, je ne dirais rien me concernant. Mais ça fait partie du jeu..."

Seulement, il arrive que cette ancienne guichetière de La Poste se laisse aller à l'antenne... et le regrette. "Quand je suis gênée d'avoir dit quelque chose, je demande que ce soit coupé au montage, confie-t-elle. En général, c'est le cas. Je n'aime pas parler de tout ce qui concerne ma vie privée, ma rencontre avec Olivier, mon mari." Un choix que l'animateur Jean-Luc Reichmann a selon elle "compris".

Bien que pas très bavarde sur son intimité, Véronique avait révélé que ses gains serviraient à changer de logement. En effet, son époux étant en fauteuil roulant, leur appartement n'est pas totalement adapté. Le couple souhaiterait ainsi s'installer dans une maison de plain-pied. Un joli geste pour l'homme de sa vie.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine TV Grandes Chaînes, en kiosques depuis lundi 25 juin 2018.