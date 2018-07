Véronique : Pourquoi elle était au bord des larmes à cause de Jean-Luc Reichmann

Si aujourd'hui, Véronique (55 ans) assure que Jean-Luc Reichmann et elle ont "une relation frère aîné-petite soeur", cela n'a pas toujours été le cas. La candidate des 12 Coups de midi a en effet admis auprès de nos confrères de Télé Star que leur relation a été tumultueuse en début de tournage.

"Au début, Jean-Luc allait un peu trop loin dans la vanne avec moi donc j'étais très souvent au bord des larmes. Les débuts dans l'émission étaient mouvementés", a confié l'actuelle Maître de midi. Mais l'animateur de 57 ans s'est vite adapté à Véronique afin de détendre l'atmosphère sur le plateau : "Heureusement, après ça allait beaucoup mieux. Jean-Luc a cerné mon caractère, on continuait à se taquiner dans un tout autre esprit et c'était bien plus marrant. (...) Hors antenne, il essayait de me mettre en confiance pour que je me sente bien donc c'était agréable."

En plus d'être très sensible, celle que l'on surnomme Tata Véro n'aime pas parler de sa vie privée dans l'émission. Une fois de plus, Jean-Luc Reichmann a donc fait quelques ajustements dans sa manière de présenter comme il l'a confié lors d'une interview pour TV Mag : "Véronique est une personne hypersensible : je dois faire quinze fois plus attention à ce que je dis, aux échanges que je peux avoir avec elle et les autres candidats. Ça demande une écoute et une vigilance de tous les instants."