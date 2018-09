Véronique Sanson : Atteinte d'une tumeur, la star annule de nombreux concerts

Véronique Sanson est contrainte de suspendre sa tournée en novembre pour soigner une tumeur. Un communiqué signé Gilbert Coullier Productions nous apprend la nouvelle : "[La chanteuse] est dans l'obligation de subir un traitement qui nécessite plusieurs semaines d'immobilisation, afin de soigner une tumeur qui a été détectée très récemment. (...) Véronique Sanson est désolée de devoir renoncer à assurer cette série de spectacles et a hâte de retrouver son public le plus vite possible."

Son dernier album, Dignes, dingues, donc..., est sorti fin 2016. Au printemps 2017, Véronique Sanson, 69 ans, débutait une grande tournée qui a duré jusqu'à cet été. Cette tournée fut marquée par de grands moments, notamment un concert spécial aux Francofolies de La Rochelle où elle est montée sur scène avec son fils Christopher Stills, le père de ce dernier, Stephen Stills, et de nombreux amis comme Vianney, Calogero et Raphaël.

Ce 21 septembre 2018, l'artiste publie justement Duos volatils, un nouvel album dans lequel elle chante avec des artistes comme Eddy Mitchell, les Chedid ou encore Juliette Armanet et Julien Doré. Véronique Sanson devait chanter en novembre à Roubaix, Charleroi ou encore Lyon. Gilbert Coullier Productions se veut rassurant, précisant dans le communiqué que l'artiste devrait être en mesure de retrouver son public dès le 30 novembre à Tour.