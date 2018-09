Véronique Sanson atteinte d'une tumeur : "Ne pas être alarmiste, elle se soigne"

Véronique Sanson ne quitte plus la scène depuis le début de sa tournée Dignes, dingues, donc... Après une petite pause ces dernières semaines après les festivals d'été, l'artiste devait retrouver son public début novembre et jusqu'à fin décembre. Ces quelques dates devaient accompagner la sortie de ses Duos volatils le 21 septembre. Ce nouvel album de duos est repoussé au 23 novembre, tandis que la tournée ne reprendra pas avant le 30 à Tour. En cause, la santé de la pianiste et chanteuse de 69 ans. Son producteur se veut avant tout rassurant.

Producteur de sa tournée, Coullier Productions a publié mardi 11 septembre un communiqué de presse expliquant que Véronique Sanson souffrait d'une tumeur et devait prendre le temps de se soigner et de se reposer. Dans RTL, au micro de Anthony Martin, Gilbert Coullier précisait dans la foulée : "Les médecins ont décelé en juillet une tumeur sur une amygdale qui nécessite un traitement de radiothérapie, il a débuté hier pour une durée de six semaines. Évidemment, après ce traitement, elle sera dans un état de faiblesse qui ne va pas lui permettre de monter sur scène, les médecins lui ont prescrit un repos total jusqu'au 23 novembre. Mais elle a le moral, elle est incroyable, aujourd'hui encore elle est en pleine forme. Il ne faut pas être alarmiste, elle a un problème, elle se soigne, il y a un délai pour cela et on devrait repartir le 30 novembre à Tours."

Hier soir également, Gilbert Coullier a pris la parole sur BFMTV : "Je veux dire aux fans justement, qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Elle a un problème de santé qui a été pris à temps, qui nécessite six semaines de traitement puis cinq semaines de repos. On a tout lieu de penser, qu'à partir de la fin novembre, elle sera sur pied. À ce jour, elle est en forme parce qu'elle vient juste de commencer le traitement, elle a commencé hier. C'est vrai qu'au bout de six semaines, elle sera sûrement moins en forme, elle sera dans un état de faiblesse qui va nécessiter du repos. Mais, à ce jour, elle est en forme. Elle a hâte de remonter sur scène parce que, si on l'écoute, elle, elle remontait sur scène dès la fin du traitement."

En raison de cette radiothérapie, Véronique Sanson est donc contrainte d'annuler sa venue à Roubaix (le 8 novembre), à Charleroi (en Belgique, le 9), à Dammarie-les-Lys (le 16), à Longuenesse (le 17), à Lyon (les 21 et 22) et à Saint-Chamond (le 23). Les places sont bien entendu remboursables. Gilbert Coullier évoque déjà la possibilité de reprogrammer ces dates en 2019 : "Bien sûr, si c'est possible."