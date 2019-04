Véronique Sanson divorcée de Pierre Palmade : "Cet échec l'a dévastée"

Dans l'édition du 21 avril 2019 du Journal du dimanche, Véronique Sanson a droit à un portrait raconté par sa soeur Violaine. Cette dernière, qui a déjà eu l'occasion de livrer commentaires et anecdotes sur la chanteuse, est notamment revenue sur le divorce de celle-ci d'avec Pierre Palmade.

Véronique Sanson (bientôt 70 ans) a épousé le comédien et humoriste Pierre Palmade (51 ans) en 1995, lors d'une cérémonie organisée à Triel-sur-Seine, dans les Yvelines. Un mariage très médiatisé et qui en avait surpris plus d'un... Mais, six ans après, le couple divorce officiellement. Quelques années après et malgré des rumeurs persistantes, on apprend alors l'homosexualité de Pierre Palmade - aujourd'hui encore peu à l'aise avec cela et qui dit avoir cependant aimé des femmes dans sa vie.

L'échec de ce mariage a été très dur pour Véronique Sanson... "Cet échec l'a dévastée. J'ai eu peur de la perdre. J'ai vraiment cru qu'elle allait se suicider", confie Violaine, devenue sa manageuse. Et cette dernière d'ajouter que l'interprète de Ma révérence vivait aussi une période professionnelle compliquée au même moment : "C'était l'époque où elle découvrait aussi que les gens avec qui elle travaillait l'avaient trahie." Violaine va même jusqu'à affirmer que sa soeur était en train "de se faire piller" par les membres les plus proches de son équipe.

Il y a trois ans, dans les pages de Libération, Véronique Sanson expliquait ce qui avait en partie motivé son envie de se marier. "J'adore l'humour. Si je me suis mariée à Pierre Palmade, ce n'est pas pour rien. Non seulement il me faisait rire, mais je le faisais rire également. C'est quand même important. Rire, ce n'est pas dire des blagues, c'est un état d'esprit, c'est la répartie. C'est rebondir sur tout, en faisant de quelque chose d'atroce quelque chose de pas si atroce que ça", disait-elle.

Aujourd'hui, du côté pro comme perso, tout va beaucoup mieux pour Véronique Sanson. La star a même vaincu son récent cancer et est remontée sur scène. Elle est également restée copine avec son ex-mari, Pierre Palmade. Elle partage désormais sa vie avec Christian Meilland.

Thomas Montet