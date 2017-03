Véronique Sanson : Elle a aidé sa mère à mourir et se confesse...

Invitée de l'émission On n'est pas couché samedi 4 mars 2017, Véronique Sanson était venue parler de son nouveau disque intitulé Dignes, Dingues, Donc..., mais n'a pas échappé aux questions diverses sur sa vie. Ainsi, Yann Moix a voulu revenir avec elle sur un entretien dans lequel elle évoquait sa regrettée maman...

Questionnée sur une interview où elle relatait la fin de vie difficile de sa mère Colette Sanson, emportée il y a déjà dix ans, Véronique Sanson n'a pas caché qu'elle est favorable à l'euthanasie. "Moi, je trouve qu'il ne faut pas laisser les gens souffrir. Au nom de quoi ? C'est encore un truc de Dieu. Un truc où on nous dit : 'Ah, non, non, non il faut souffrir !' D'ailleurs, dans tous les évangiles on dit : 'Offrez vos souffrances au Seigneur.' Mon Dieu mais les pauvres. Je trouve qu'il faut aider les gens à partir, quand vraiment on voit qu'il n'y a plus rien à faire", a-t-elle déclaré.

Pour l'heure, la France n'autorise pas encore cette pratique et le débat est totalement absent de la campagne électorale. Yann Moix a cherché à en savoir plus pour découvrir si la chanteuse, qui a vu sa maman mourir chez elle, l'a plus moins aidée à partir... Réponse de l'intéressée : "Oui, oui, absolument." Voilà qui a le mérite d'être franc.

On n'est pas couché a réuni 1.07 million d'inconditionnels, pour 17.3% du public, contre 21.8% il y a une semaine.

Thomas Montet